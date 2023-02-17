حاتم عمور في الطوندونس المغربي ب “هيا”
نجلاء مزيان
استطاع الفنان المغربي حاتم عمور احتلال المرتبة الرابعة بالطوندونس المغربي بأغنية “هيا” التي تخطت المليون و نصف مليون مشاهدة على منصة يوتيوب.
أغنية “هيا” من كلمات الشاعر شمسو فريكلان ، فيما عاد إخراج الفيديو كليب للمخرج محمد أمين الأحمر.
و يشار إلى أن حاتم عمور أجل طرح “هيا”، الذي كان من المرتقب الإفراج عنها موازاة و عيد الحب، كنوع من التضامن مع ضحايا الزلزال في كل من سوريا و تركيا.
و لاقت أغنية عمور الجديدة صدى طيب لدى الجمهور المغربي كما تفاعل معها عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي.
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8 تعليقات
اللهم ان هذا منكر
الموسيقى حرام ⛔
لا يجوز نشر هذه الاخبار
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
دبا كاتقولون سيرو سمعوا موسيقى وهذا حرام
الفاسق اصبح اسمه فنان حلل و ناقش
الموسيقى حرام لا يجوز