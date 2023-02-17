حاتم عمور في الطوندونس المغربي ب “هيا”

2023-02-17 / 20:12
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نجلاء مزيان

استطاع الفنان المغربي حاتم عمور احتلال المرتبة الرابعة بالطوندونس المغربي بأغنية “هيا” التي تخطت المليون و نصف مليون مشاهدة على منصة يوتيوب.

أغنية “هيا” من كلمات الشاعر شمسو فريكلان ، فيما عاد إخراج الفيديو كليب للمخرج محمد أمين الأحمر.

و يشار إلى أن حاتم عمور أجل طرح “هيا”، الذي كان من المرتقب الإفراج عنها موازاة و عيد الحب، كنوع من التضامن مع ضحايا الزلزال في كل من سوريا و تركيا.

و لاقت أغنية عمور الجديدة صدى طيب لدى الجمهور المغربي كما تفاعل معها عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

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