أمن أكادير يكشف حقيقة احتـ.ـجاز وتكبـ.ـيل مهاجر إفريقي

2023-02-17 / 16:07
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هبة بريس _ الرباط

نفت ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، صحة التعليقات المغلوطة التي رافقت نشر شريط مصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الخميس، والتي تدعي بأن مهاجرا ينحدر من إحدى الدول الإفريقية تعرض للاحتجاز والتكبيل بالشارع العام بسبب احتفاله بعيد الحب بمدينة طاطا.

وأكدت ولاية أمن أكادير في بلاغ لها، بأن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح المنطقة الإقليمية بمدينة طاطا، والتي تتعلق بضبط مجموعة من الأشخاص بصدد تصوير المشاهد التمثيلية موضوع التسجيل المرجعي بدون التوفر على التراخيص الضرورية، وهي التسجيلات التي تم نشرها لاحقا مرفوقة بتعليقات تدعي تعرض مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء لاعتداء مزعوم.

وقد تم إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات بغرض تشخيص هوية باقي المتورطين المفترضين في نشر هذا التسجيل الزائف بالشكل الذي يمس بالأمن لدى المواطنين.

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