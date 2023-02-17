“رونالدو” يربح قضية ضد عارضة أزياء اتهمته باغتصابها

هبة بريس _ رياضة

قالت وسائل إعلام، إن النجم البرتغالي كريسيتيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، ربح قضية ضد عارضة أزياء اتهمته باغتصابها.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن محكمة أمريكية قضت بمنح رونالدو نحو 334 ألف دولار، بعد انتفاء مزاعم اغتصابه لعارضة الأزياء كاثرين مايورغا.

وكانت مايورغا اتهمت رونالدو باستدراجها إلى فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009، واغتصابها عنوة.

وقبل سنوات، نشرت وسائل إعلام صورا تظهر رونالدو إلى جانب مايورغا في إحدى الحانات.

وكان رونالدو قال إنه مارس الجنس مع مايورغا بالفعل، لكن بالتراضي فيما بينهما.

وزعمت مايورغا سابقا، أن رونالدو دفع لها 275 ألف جنيه إسترليني في عام 2010 لإسكاتها عن الحديث عن الحادث ومنعها من متابعة تهم جنائية.

وينص قرار القاضي، على أن تقوم محامية مايورغا، وتدعى ليزلي ستوفال، بتسليم رونالدو أو موكله شخصيا المبلغ

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