سوس ماسة : أمطار وأودية وانتعاش لحقينة سدود الجهة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عادت مجموعة من الأودية الجريان من جديد، بعد هطول تساقطات مطرية بعدد من اقاليم جهة سوس ماسة، بمنطقة إنزكان أيت ملول وتارودانت، ارتفع منسوب جريان وادي أورݣا الذي يصب في مجرى وادي سوس، وتسبب في محاصرة ساكنة جماعة أولاد الداحو، وقطع السير على مستوى الطريق السريع أكادير تارودانت، ليلة الجمعة.

وبخصوص انتعاش حقينة سدود الثمانية بجهة سوس ماسة، فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة ملء السدود الثمانية بجهة سوس ماسة، فقد بلغ مخزون مياه الامطار بها صباح اليوم الجمعة، حوالي 96.720 مليون متر مكعب .

وحسب معطيات المحينة لوكالة الحوض المائي سوس ماسة ، فإن سد يوسف بن تاشفين، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 298.200 مليون متر مكعب، وصلت حقينته 39,044 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 13,1 في المائة.

وبخصوص حقينة سد عبد المومن، فقد بلغت 7,256 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 3,7 في المائة، في حين إن سد أولوز سجل نسبة ملء بلغت 22,5 في المائة، ليصل مخزونه الحالي 20,064 مليون متر مكعب.

وبالنسبة لسد إمي الخنك، فقد بلغت نسبة الملء 47.2 في المائة، ليصل مخزونه إلى 4,604 مليون متر مكعب، أما سد المختار السوسي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 39,790 مليون متر مكعب، فبلغت حقينته 3,772 مليون متر مكعب، بنسبة ملء وصلت إلى 9,5 في المائة.

كما سجل سد الأمير مولاي عبد الله نسبة ملء بلغت 21,6 في المائة, إذ وصل مخزونه الحالي إلى 19,555 مليون متر مكعب، فيما سجل سد أهل سوس نسبة ملء بلغت 52,0 في المائة، ليبلغ مخزونه الحالي 2,425 مليون متر مكعب.

وفيما يخص سد الدخيلة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 0,200 مليون متر مكعب، فقد حقق نسبة ملء بلغت 85,0 في المائة، وبذلك يصل مخزونه الحالي 0,170 مليون متر مكعب.

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