هل تعرضت منصة الدعم الحكومي لمهنيي النقل للإختراق؟؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتوالى أحداث توقيف مشتبه فيه تلاعبوا بمعطيات رقمية تخص الدعم الحكومي الخاص بمهنني النقل والذي تشرف عليه وزارة النقل واللوجستيك، والتي انشأت منصة إلكترونية خاصة بمهنيي النقل من أجل التسجيل بها والحصول على الدعم الحكومي، وهو ما يطرح علامات إستفهام من خلال مجريات الأحداث الأخيرة، هل تلك المنصة تعرضت للاختراق من طرف قراصنة من أجل الحصول على أموال المهنيين؟؟.

وتفجرت القضية بداية بمدينة الجديدة، بعدما تمكنت مصالح الأمن من إعتقال أربعة مشتبه فيهم، بالمس بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بدعم المحروقات المتعلقة بمهنيي النقل، بعد أن توصلت الوزارة بشكايات من طرف المستفيدين.

وتكرر نفس الفعل الجرمي، بمدينة إنزكان أيت ملول، بعد إعتقال ثلاث أشخاص استولو على أموال مهنيي النقل بنفس الطريقة التلاعب بالنظام المعلوماتي، وهو ما يسير في اتجاه أن المنصة التي وضعتها وزارة النقل واللوجيتيك، قد تم اختراقها والتلاعب بالمعطيات.

ولازالت وزارة النقل في حالة صمت، حيث لم يصدر بعد اي بلاغ رسمي، يكشف معلومات هل المنصة الالكترونية قد تعرضت للاختراق من عدمها، في حين أن هناك معلومات تشير على استمرار التحقيقات والتحربات للوقوف على حجم الخسائر المادية التي استولى عليها أشخاص من المنصة الالكترونية .

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