قمة الاتحاد الإفريقي .. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك

هبة بريس _ الرباط

يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، الذي ينعقد اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

كما يمثل رئيس الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة ال36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد في أديس أبابا يومي 18 و19 فبراير الجاري.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة، بالأساس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال.

وستتناول قمة الاتحاد الإفريقي، بالخصوص، الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، وحالة السلام والأمن في القارة، ومنح مقعد للاتحاد الإفريقي داخل مجموعة ال20، وأزمة الغذاء العالمية، واستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة “كوفيد-19″، وتقييم المخطط العشري الأول لتنفيذ أجندة 2063، والقضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF) وتغير المناخ.

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