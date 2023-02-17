الدول العربية المقترضة… المغرب في المرتبة الثالثة

2023-02-17 / 11:02
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هبة بريس _ اقتصاد

جاء المغرب في المرتبة الثالثة للدول العربية الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي بعد مصر وتونس

وجاءت المملكة المغربية بملياري دولار، وهو ما يمثل 8% من الديون العربية للصندوق، بحسب موقع “أفريكان مانيجر”.
وحاليا يعاني المغرب من ارتفاع معدل التضخم حيث وصل إلى 6.6% خلال العام الماضي بأكمله.

ويعد هذا هو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ 30 عاما بسبب ارتفاع كلفة الغذاء والوقود، وهو ما دفع البنك المركزي المغربي إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية في سبتمبر/ أيلول وديسمبر إلى 2.5%..

ويتوقع البنك الدولي أن تواجه الرباط تباطؤا اقتصاديا بسياسة نقدية أقل تساهلاً مما كانت عليه في الماضي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، مؤسسة مالية دولية يقع مقرها في واشنطن، ويبلغ عدد أعضائه 190 دولة.

وبدأ الصندوق عمله رسميا في 27 ديسمبر 1945، بعد أن اتخذت 44 دولة في مؤتمر حول القضايا النقدية والمالية عقد في غابات بريتون وودز بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو/ تموز 1944.

وتتمثل الأهداف المعلنة لصندوق النقد الدولي في العمل على رعاية التعاون النقدي الدولي، بالإضافة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، والعمل على زيادة معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي المستدام، وخفض معدل الفقر في العالم.

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‫2 تعليقات

  1. عندما تربط وتغرق وطنك ومواطنك بالديون والحلول السهلة وتنبطح لاسيادك وترهن حاضرك ومستقبلك للمجهول, فتاكد انك لست محل ثقة وانك فقدت هبتك وسيادتك امام العالم كله.

  2. تـوقعــوا أزمــة مــاليــة وكارثــة اقتصـادية فـي المغـرب مـن جــراء السيـاسـة الفـاشـلـة للحكــومـة والفـسـاد الإداري و المجتمـعي المستشـري عـلى جميـع الأصعـدة ، يارب ســلم سلــم .

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