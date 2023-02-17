تفاديا للاستفزاز ..الوداد يطلب من جماهيره الامتناع عن تشجيعه بالجزائر

2023-02-17 / 10:36
5
هبة بريس _ رياضة

يواجه الوداد الرياضي اليوم الجمعة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بداية من الساعة الثامنة ليلا، على أرضية ملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا الصدد، قال الوداد الرياضي في بلاغ له، أنه يحرص على احترام بقاء المنافسة الرياضية في سياقها، دون إقحام أي عوامل أخرى فيها، داعيا جماهيره لعدم الانسياق وراء أي استفزازات تجر لخروج المباراة من سياق التنافس الرياضي، حسب ما تؤطره وتفرضه
القوانين المنظمة للمسابقة.

ودعت إدارة النادي، كافة الجماهير الودادية، للامتناع عن متابعة المباراة من مدرجات الملعب، وعدم الانسياق وراء أي استفزاز يضر بسمعة الكرة الإفريقية والمغرب أولا، وبطل إفريقيا والمغرب في المسابقة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رجل أعمال قطري “يستحوذ رسمياً” على نادي “مانشستر يونايتد”

رجل أعمال قطري “يستحوذ رسمياً” على نادي “مانشستر يونايتد”

2023-02-17 / 16:53
Photo of الوضع الصحي لحكيمي …”سان جيرمان” يصدر بيان

الوضع الصحي لحكيمي …”سان جيرمان” يصدر بيان

2023-02-17 / 15:02
Photo of “رونالدو” يربح قضية ضد عارضة أزياء اتهمته باغتصابها

“رونالدو” يربح قضية ضد عارضة أزياء اتهمته باغتصابها

2023-02-17 / 14:06
Photo of بالفيديو : رئيس وفد الوداد بالجزائر يتفاعل مع سؤال صحفي جزائري بحنكة ديبلوماسية

بالفيديو : رئيس وفد الوداد بالجزائر يتفاعل مع سؤال…

2023-02-17 / 13:43
Photo of أسود الكرة الشاطئية ينهزمون وديا أمام منتخب الإمارات

أسود الكرة الشاطئية ينهزمون وديا أمام منتخب الإمارات

2023-02-17 / 11:33
Photo of دوري “الصداقة” في نسخته 18 على الأبواب

دوري “الصداقة” في نسخته 18 على الأبواب

2023-02-17 / 11:11
Photo of المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة يفوز وديا على غينيا

المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة يفوز وديا…

2023-02-17 / 11:04
Photo of اليوروبا ليغ.. التعادل يحسم مباراة برشلونة واليونايتد

اليوروبا ليغ.. التعادل يحسم مباراة برشلونة واليونايتد

2023-02-16 / 22:52
Photo of الجيش الملكي يفوز على اتحاد تواركه ويتأهل لثمن نهائي كأس العرش 

الجيش الملكي يفوز على اتحاد تواركه ويتأهل لثمن نهائي…

2023-02-16 / 21:52
Photo of على صفحتها ب”تويتر”.. “البريميرليغ” تنشر خريطة المغرب كاملة

على صفحتها ب”تويتر”.. “البريميرليغ” تنشر خريطة المغرب كاملة

2023-02-16 / 19:40

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق