تفاديا للاستفزاز ..الوداد يطلب من جماهيره الامتناع عن تشجيعه بالجزائر

2023-02-17 / 10:36
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هبة بريس _ رياضة

يواجه الوداد الرياضي اليوم الجمعة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بداية من الساعة الثامنة ليلا، على أرضية ملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا الصدد، قال الوداد الرياضي في بلاغ له، أنه يحرص على احترام بقاء المنافسة الرياضية في سياقها، دون إقحام أي عوامل أخرى فيها، داعيا جماهيره لعدم الانسياق وراء أي استفزازات تجر لخروج المباراة من سياق التنافس الرياضي، حسب ما تؤطره وتفرضه
القوانين المنظمة للمسابقة.

ودعت إدارة النادي، كافة الجماهير الودادية، للامتناع عن متابعة المباراة من مدرجات الملعب، وعدم الانسياق وراء أي استفزاز يضر بسمعة الكرة الإفريقية والمغرب أولا، وبطل إفريقيا والمغرب في المسابقة.

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