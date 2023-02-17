الرئيس التونسي يطالب بإسقاط ديون بلاده

2023-02-17 / 10:27
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هبة بريس _ وكالات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، الدول الغربية الدائنة إلى “إسقاط ديون بلاده وإعادة أموالها المنهوبة إذا كانت تريد الوقوف إلى جانبها”.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

وقال سعيّد: “إن كانوا (الدول الغربية الدائنة) بالفعل يريدون الوقوف إلى جانب الشعب التونسي ليسقطوا الديون التي تتراكم العام تلو العام”.

وأضاف الرئيس التونسي، الذي كان يتحدث لبودن عن المواقف الغربية التي أدانت موجة الاعتقالات الأخيرة في البلاد: “علينا أن نعول على قدراتنا وهي ليست قليلة أو شحيحة. نحن قادرون على تخطي كل هذه العقبات”.

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تعليق واحد

  1. كلام مدرجات الجامعات.قيس سعيد لم يخرج بعد من قوقعة أستاذ جامعي وستريه الأيام ماكان جاهلا.السياسة علاقة قوة وفن توازن بين نقط قوتك ونقط ضعفك اقتصاديا وعلميا وعسكريا وووووو.فهي ليست خطاب إنشائي يمتح من الإديولوجية البائدة ويحرص هلى قراعد اللغة والنحو كما يفعل قيس سعيد بغرور بليد وأجوف

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