عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 40 ألف قت_ يل
هبة بريس _ وكالات
ارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 40 ألف قتيل الجمعة، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.
وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من شباط/فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.
وأوقفت تركيا عمليات الإنقاذ في بعض المناطق، وفعل النظام في سوريا، التي مزقتها الحرب الشيء نفسه في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
الخسائر المسجلة في تركيا تجعل الزلزال أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخها المعاصر
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13 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
لا حول ولا قوة الا بالله
قرأت في كتاب الداء والدواء لإبن القيم رحمه الله أنا الملائكة إذا شهدت معصية اللواط أو الزنا فإنها تخاف وتصعد إلى السماء خوفا من أن ينزل الله عذبا فما بالكم الان انتشر اللواط بالعلن وأصبح الزواج مباحا لا إله إلا الله
اللهم اغفر لهم وارحمهم يارب
لماذا المغرب لم يرسل مساعدات
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
البنية التحتية في تركيا سيئة
تمنيناه في أمريكا أو فرنسا ولكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير في تصرفاته وأفعاله تبارك ربنا سبحانه وتعالى
عدد كبير للأسف
يجب على المغرب أن يرسل مساعدات
المغرب لا طالما كان هو الداعم الأول الحوادث على سبيل المثال حادث بيروت كم أرسل من المساعدات في وقت صعب جدا كورنا لماذا الان لم يرسل أريد أن أفهم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد