عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 40 ألف قت_ يل

هبة بريس _ وكالات

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 40 ألف قتيل الجمعة، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من شباط/فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.

وأوقفت تركيا عمليات الإنقاذ في بعض المناطق، وفعل النظام في سوريا، التي مزقتها الحرب الشيء نفسه في المناطق الواقعة تحت سيطرته.

الخسائر المسجلة في تركيا تجعل الزلزال أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخها المعاصر

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