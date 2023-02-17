فريق كرة طائرة مدرسي يقضي حتفه في زلزال تركيا

هبة بريس _ وكالات

كان فريق الكرة الطائرة بمدرسة ثانوية في قبرص يقطن بفندق “إيسياس” حيث يشارك في بطولة إقليمية بتركيا عندما وقع الزلزال المدمر.

وهز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة الأرض في البداية، مما أدى إلى انهيار مقدمة الفندق. وعندما ضرب الزلزال الثاني بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، انهار المبنى وتحول إلى كومة أنقاض تاركا 25 تلميذة تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما والبالغين العشرة المرافقين لهم في نهاية المطاف بين القتلى.

وبعد ساعات من الكارثة، تحرك الأهالي من مدينة فاماغوستا الساحلية في شمال قبرص للسفر لتركيا لمحاولة إنقاذ أطفالهم، لكنهم مثل كثيرين آخرين الذين تسابقوا لاستعادة أحبائهم، لم يجدوا سوى الألم والموت، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0