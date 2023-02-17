People take pictures of a completely destroyed Ulu Mosque in the aftermath of a deadly earthquake in Antakya, Turkey February 16, 2023. The board reads "Registered cultural property. Trespassing is prohibited". REUTERS/Maxim Shemetov

فريق كرة طائرة مدرسي يقضي حتفه في زلزال تركيا

2023-02-17 / 09:15
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هبة بريس _ وكالات

كان فريق الكرة الطائرة بمدرسة ثانوية في قبرص يقطن بفندق “إيسياس” حيث يشارك في بطولة إقليمية بتركيا عندما وقع الزلزال المدمر.

وهز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة الأرض في البداية، مما أدى إلى انهيار مقدمة الفندق. وعندما ضرب الزلزال الثاني بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، انهار المبنى وتحول إلى كومة أنقاض تاركا 25 تلميذة تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما والبالغين العشرة المرافقين لهم في نهاية المطاف بين القتلى.

وبعد ساعات من الكارثة، تحرك الأهالي من مدينة فاماغوستا الساحلية في شمال قبرص للسفر لتركيا لمحاولة إنقاذ أطفالهم، لكنهم مثل كثيرين آخرين الذين تسابقوا لاستعادة أحبائهم، لم يجدوا سوى الألم والموت، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

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‫13 تعليقات

  13. لمن الملك اليوم الله يمهمل ولا يهمل اللواك المنتشر غي في العالم يارب اسلامة

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