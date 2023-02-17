طقس الجمعة .. جو بارد مصحوب بصقيع أو جليد
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، حيث سيكون مصحوبا بصقيع أو جليد محلي.
كما ستكون الأجواء ممطرة مع رعد بكل من مرتفعات الأطلس، الجنوب-الشرقي، الشياظمة، سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.
ويتوقع أيضا أن تكون السماء غائمة جزئيا مع قطرات مطرية متفرقة بالغرب، الشاوية، دكالة وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير.
كما يرتقب تسجيل هبات لرياح نسبيا قوية الى محليا قوية بكل من منطقة طنجة، الواجهة المتوسطية، الأطلس، السهول الداخلية، الوسط وبالجنوب الشرقي مع تناثر حبات من الغبار محليا جنوب البلاد.
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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 2- و 4 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وكذا جنوب المنطقة الشرقية، ما بين 4 و9 درجات بكل من الريف، شمال المنطقة الشرقية، شمال الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، ما بين 12 و18 درجة بالسهول الشمالية، قرب السواحل وبأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 8 و12 درجة في باقي ربوع المملكة .
أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وفي انخفاض في باقي المناطق.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي السواحل.
20 تعليقات
الحمد لله رب العالمين
اللهم غيثا نافعا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
صلوا على النبي ﷺ 💟 اليوم الجمعه
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
اللهم أنزل علينا الخيرات
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار
اللهم أنزل علينا رحمتك
قال رَسول اللَّهِ ﷺ: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم صبا نافعا غير ضار..
اللهم اغثنا يارب العالمين..
هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت امال الفلاحين..
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
ستمطر بإذن الله تعالى اكثر..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية..
نتمنى ان تعم امطار الرحمة والخير على جميع أنحاء المملكة..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين..
اللهم اغثنا يارب العالمين..