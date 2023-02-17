طقس الجمعة .. جو بارد مصحوب بصقيع أو جليد

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، حيث سيكون مصحوبا بصقيع أو جليد محلي.

كما ستكون الأجواء ممطرة مع رعد بكل من مرتفعات الأطلس، الجنوب-الشرقي، الشياظمة، سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

ويتوقع أيضا أن تكون السماء غائمة جزئيا مع قطرات مطرية متفرقة بالغرب، الشاوية، دكالة وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير.

كما يرتقب تسجيل هبات لرياح نسبيا قوية الى محليا قوية بكل من منطقة طنجة، الواجهة المتوسطية، الأطلس، السهول الداخلية، الوسط وبالجنوب الشرقي مع تناثر حبات من الغبار محليا جنوب البلاد.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 2- و 4 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وكذا جنوب المنطقة الشرقية، ما بين 4 و9 درجات بكل من الريف، شمال المنطقة الشرقية، شمال الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، ما بين 12 و18 درجة بالسهول الشمالية، قرب السواحل وبأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 8 و12 درجة في باقي ربوع المملكة .

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وفي انخفاض في باقي المناطق.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي السواحل.

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