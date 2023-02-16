الناظور .. إدانة طبيب بمليار سنتيم بتهمة “الجرح الخطأ” في عملية ختان طفل

هبة بريس : وجدة

ادانت المحكمة الابتدائية بالناظور، طبيبا مختصا في جراحة الأطفال، بتهمة الجرح الخطأ، حيث قضت بتعويض والد طفل تعرض لعاهة مستديمة بعد عملية الختان بمليار سنتيم والحبس للطبيب عاما واحدا موقوف التنفيذ.

الحكم القضائي كان ملفه مدرجا في المحكمة الابتدائية بالناظور منذ فبراير 2022، وبعد إتمام مسطرة البحث من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة، تم الإستماع إلى عدد من الأطراف من بينهم والد الطفل ضحية عملية الختان والطبيب الذي أشرف على العملية والطاقم الطبي الذي ساعده، حيث كشف عن تفاصيل مأساوية عانتها أسرته مع عملية ختان إبنها (م.ر.أ) حيث أكد أنه بتاريخ 29/08/2021 اتجه لمصحة خاصة بالناظور لعلاج ابنه الذي كان يعاني من التهاب، لكن الطبيب المدان أخبره بضرورة إجراء عملية ختان عاجلة بعد إخضاعه للتخدير الكلي، اكتشفت والدته بأن ابنها ينزف، ما نتج عنه مضاعفات أخرى من بينها احتباس البول، ليتم نقله صوب المستشفى الجامعي بوجدة حيث وجد الطاقم الطبي نفسه أمام رضيع أصيب بعاهة مستديمة.

واتهم والد الطفل الطبيب المذكور، ببتر جزء كبير من الجهاز التناسلي لابنه وإضراره بصحته أثناء عملية ختان، متهما إياه بـ”الإهمال العمدي والخطأ الطبي”، بعدما لم يعد هناك حل لتدارك الأمر جراحياً.

وجاء حكم المحكمة، بعد توصلها بخبرة أنجزت على الضحية بأمر منه، حيث تم عرضه على لجنة طبية مكونة من فريق طبي يترأسه مدير المستشفى الجامعي وأخصائيان في جراحة الأطفال بمستشفى الفاربي بوجدة.

وحسب الأستاذ مراد زيبوح محامي هيئة دفاع الطفل، فالمحكمة اصدرت حكما علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في حق المتهم(الطبيب) وشركة التأمين وحضوريا في حق الطرف المدني في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب إليه وعقابه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وبدون اجبار.

و أضاف كذلك، في الدعوى المدنية التابعة : بأداء المتهم (الطبيب) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم (10000000) مع تحميله الصائر دون اجبار واحلال شركة التأمين محله في أداء التعويض في حدود مبلغ مليون درهم وجعل الباقي على عاتق المتهم شخصيا وتحميلها صائر قدر الضمان المذكور.

ومن جهة أخرى، أصدر المجلس الجهوي لأطباء وطبيبات جهة الشرق، بعد انعقاد مجلسه التأديبي لتدارس الشكاية التي تقدم بها والد الطفل الضحية، عقوبة الإنذار في حق الطبيب المعني.

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