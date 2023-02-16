مصر تدرج الرئيس الراحل محمد مرسي على قائمة الإرهاب

2023-02-16 / 22:38
0
هبة بريس - وكالات

قررت النيابة العامة في مصر إدراج 10 قيادات وعناصر من جماعة الإخوان من بينهم محمد مرسي الرئيس المصري الراحل والقيادي المتوفي عصام العريان على القائمة الرسمية للإرهابيين.

وجاء الحكم بعد الاطلاع على الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ضدهم في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012.

وضم القرار كل من: أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد وعلاء حمزة ومحمود مكاوي عفيفي وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر والرئيس الراحل محمد محمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان.

وينص قانون الكيانات الإرهابية في مصر على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

ونظرا لأن معظم هذه الآثار شخصية ترتبط ببقاء المتهم أو المدان على قيد الحياة، فإن ما يبقى قائما بعد وفاته فقط هو تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

ويبقى هذا الأثر فقط قائما بالنسبة للمتوفين، لأنه ينسحب أيضا على قدرة ورثتهم على التحكم في تلك الأموال والأصول، ويمنعهم من حرية التصرف فيها. وغير ذلك، فلا توجد أي آثار قابلة للتنفيذ على المدرجين المتوفين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “دجاجة وزجاجة زيت”.. هدية مصري لزوجته في عيد الحب

“دجاجة وزجاجة زيت”.. هدية مصري لزوجته في عيد الحب

2023-02-14 / 22:59
Photo of مصر.. تأييد إعدام قات-ل نيرة أشرف

مصر.. تأييد إعدام قات-ل نيرة أشرف

2023-02-09 / 12:55
Photo of مصر.. وفيات وإصابات في حريق مهول اندلع بمستشفى

مصر.. وفيات وإصابات في حريق مهول اندلع بمستشفى

2023-02-01 / 16:59
Photo of مصر.. حكم قضائي ضد محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

مصر.. حكم قضائي ضد محمد رمضان بتهمة سب وقذف…

2023-01-31 / 17:06
Photo of في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من بودرة الإسمنت

في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من…

2023-01-28 / 09:58
Photo of محكمة مصرية تغرم الفنانة ليلى غفران بتهمة السب والتشهير

محكمة مصرية تغرم الفنانة ليلى غفران بتهمة السب والتشهير

2023-01-25 / 17:24
Photo of وفاة الفنانة المصرية رانيا شعلان

وفاة الفنانة المصرية رانيا شعلان

2023-01-22 / 20:03
Photo of مصر.. وفاة مشجع بأزمة قلبية حزناً على تعادل فريقه

مصر.. وفاة مشجع بأزمة قلبية حزناً على تعادل فريقه

2023-01-19 / 13:11
Photo of في مصر.. اختطفوا شابا وأبسوه قميص نوم نسائي بعد تقدمه لخطبة ابنتهم

في مصر.. اختطفوا شابا وأبسوه قميص نوم نسائي بعد…

2023-01-14 / 11:30
Photo of بتهمة التحريض ضد النساء.. إحالة الإعلامية ياسمين عز على التحقيق

بتهمة التحريض ضد النساء.. إحالة الإعلامية ياسمين عز على…

2023-01-13 / 17:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق