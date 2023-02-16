الأولى من نوعها.. مفتش المدفعية الملكية المغربية في زيارة رسمية لاسرائيل (صور)
هبة بريس - الرباط
أجرى مفتش المدفعية الملكية المغربية، الجنرال دوديفزيون محمد بنوالي ، زيارة لاسرائيل حيث قام بجولة على بعدد من المواقع العشكرية .
وقال افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ، أنه في اطار تعزيز علاقات التعاون العسكري المتينة بين القوات المسلحة الملكية و جيش الدفاع الإسرائيلي، قام الجنرال دو ديفيزيون محمد بنوالي مفتش المدفعية الملكية بزيارة عمل لدولة إسرائيل، هي الاولى من نوعها.
وقد تم خلال هذه الزيارة التعرف قوات مدفعية جيش الدفاع الاسرائيلي ، و التحديات الميدانية التي تواجهها عبر زيارات لعدة مواقع عسكرية.
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المجموع 14 آراء
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3 تعليقات
مابقيني فاهمين والو، مرة العدو الصهيوني مرة التعاون العسكري. سبحان الله ديما المنافق متذبذب لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هنيئا لكم النفاق
يااااااللعار
يااااااللفظيحة
يااااااااللذل
ياللهوان
و الان كم ستقتلون من الاطفال و الرضع بدوركم
ما فيها شيئ على الاطلاق اخوة يتبادلون الزيارات وصلة. الرحم لا فرق بين يهودي ومروكي كلهم سواسية في الكذب والنفاق٠٠٠٠٠٠٠ويطلع علينا الاعلام المغربي بان المغرب يساند قضية فلسطين ٠٠هذه هي الشعارات المنافقة وليس من تتهمون من الجيران لعنة الله على اللي ما يحشم ٠٠الضابط المغربي يبدو انه اكره على الذهاب بحيث في كل صوره تظهر عليه علامة ٠٠عبس وتولى ٠٠