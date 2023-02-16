الأولى من نوعها.. مفتش المدفعية الملكية المغربية في زيارة رسمية لاسرائيل (صور)

هبة بريس - الرباط

أجرى مفتش المدفعية الملكية المغربية، الجنرال دوديفزيون محمد بنوالي ، زيارة لاسرائيل حيث قام بجولة على بعدد من المواقع العشكرية .

وقال افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ، أنه في اطار تعزيز علاقات التعاون العسكري المتينة بين القوات المسلحة الملكية و جيش الدفاع الإسرائيلي، قام الجنرال دو ديفيزيون محمد بنوالي مفتش المدفعية الملكية بزيارة عمل لدولة إسرائيل، هي الاولى من نوعها.

وقد تم خلال هذه الزيارة التعرف قوات مدفعية جيش الدفاع الاسرائيلي ، و التحديات الميدانية التي تواجهها عبر زيارات لعدة مواقع عسكرية.

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