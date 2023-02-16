جمعوي يطالب بمكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء

هبة بريس - الرباط

لازال تسجيل تدخل الوسطاء والمضاربين في بيع وشراء المنتجات الغذائية يؤرق بال المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار المهول الذي ألهب جيوب المغاربة في الآونة بفضل عدة عوامل تتقاذفها الجهات المعنية، ليبقى المواطن في مواجهة الغلاء دون تقديم إجابة كافية حول هذا الوضع المأزوم، أو إيقاف التلاعب الذي يقوم به المضاربون، والضرب بيد من حديد الضرب على محتكري السلع والمضاربين فيها، الذين يساهمون في اختفاء الخضر من الأسواق، وبالتالي الزيادة في أسعارها..

وفي إطار مواجهة الحكومة لموجة غلاء الأسعار بمختلف مناطق المغرب، نزلت السلطات الولائية بمجموعة من جهات وعمالات المملكة مرفوقة بعناصر أمنية، وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع، و وقفت على الأثمان التي يتم بها بيع الخضر والفواكه، والأسباب التي تدفع إلى رفعها بشكل بات يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، كشف أيت علي حسن، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن المصالح المعنية عملت على مراقبة مدى وجود ممارسات غير قانونية من لدن التجار، من خلال التلاعب في الأسعار واحتكار السلع، وسجلت ارتفاعا في أسعار الخضروات، وهو الأمر الذي عزاه التجار والمهنيون إلى العوامل المناخية التي تعرفها المملكة مؤخرا، من غياب التساقطات المطرية وموجة البرد، إلى جانب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وغيرها، مشيرا إلى أنه تم تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انتهاء شهر رمضان المقبل، بغية تتبع وضعية تموين السوق الوطني ومستوى أسعار المواد الأساسية، وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

وأشار رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى أن هذه العملية تهدف إلى التحكم في أسعار المنتجات وجودتها، وكذلك حماية المستهلك من جميع أنواع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأسعار والتلاعب بتموين السوق المغربي، وتهدف أيضا إلى التثبت من وفرة الخضر والفواكه، والحبوب والقطاني، والتمور والفواكه الجافة، محملا المسؤولية للحكومة التي خوّل لها القانون آليات لضبط الأسعار و لم تقم بتفعيل هذه الآلية، فالمضاربة التي يقوم بها الوسطاء تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والحكومة لا يمكنها أن تقدم أعذارا بعدم قدرتها على مواجهتهم وتترك الأسعار في ارتفاع مستمر، إذ يُمكن للحكومة أن تقوم بتسقيفها عندما تتجاوز حدا معينا، كما هو الحال في دول أخرى في العالم

ولفت ذات المتحدث إلى أن السلطات تعمل على التحقيق في مجموعة من المدن للوصول إلى المحتكرين من أصحاب المستودعات السرية، فيما تم حجز كميات من الخضر الموضوعة داخل بعض المحلات وتوقيف مضاربين، ليتم حجز أطنان من الخضروات وإحالة أصحابها على أنظار النيابة العامة، مبرزا أن هناك تطمينات بأن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر المغربية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الفضيل والذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.

وأوضح أن الوسطاء هم أشخاص يمارسون المضاربة في السوق، باقتناء المنتجات وإعادة بيعها، ما يجعل أسعارها ترتفع بشكل كبير قبل الوصول إلى المستهلك مقارنة بالسعر الذي تُباع به من طرف الفلاح، حيث يكسب الوسطاء عائدات مالية كبيرة من عملية المضاربة، بينما لا تستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل يُضرّون بالفلاحين، وبالمستهلكين، في وقت ما زالت الحكومة عاجزة عن التصدي لهم، مشيرا إلى أن اللوبي القوي للوسطاء يتشكل من التجار الذين يقومون بتجميع المنتجات من الفلاحين، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيئات التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط، والفضاءات التجارية الكبرى… وينعكس الحضور القوي لهؤلاء بشكل سلبي جليّ على المنتج والمستهلك على حد سواء، خاصة بالنسبة للفواكه والخضروات، حينما لا تواكبها مراقبة صارمة ومستمرة ومكثفة بالقدر الكافي.

وشدد رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك على أنه يجب تدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية، وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية؛ فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المنافية لذلك، كما يجب التعامل بحزم وصرامة مع كل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وجودة المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف جيدة، حفاظا على أمن وسلامة وصحة المواطنين المغاربة و إدماج عناصر من النيابة العامة في هذه اللجان المختلطة مع عناصر من جمعيات حماية المستهلك.

وأكد على أنه يجب العمل على ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، باستثناء بعض الزيادات المعزولة، والتي يجب أن تبقى مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، و وضع إجراءات للحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين، فدورة تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب تتميز بالحضور القوي للوسطاء الذين يشكلون حلقة مهمة في سلسلة القيمة

كما شدد حسن أيت علي على أنه يجب مكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء، لكون المشتغلين في مجال الوساطة معروفين، وذلك بهدف تسهيل مهمة ضبط مجال تدخلهم من طرف السلطات المعنية، مما سيؤدي حتما إلى خفض الأسعار التي تُباع بها المنتجات الغذائية إلى المستهلك، و تكثيف العمل على التحيين اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغرض تقييم وضعيتها، وضمان أسعار مناسبة ومعقولة للمستهلك المغربي.

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