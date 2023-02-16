وكالة: شحنات من الوقود الروسي تصل المغرب

2023-02-16 / 21:02
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هبة بريس - متابعة

أفادت وكالة رويترز أمس الاربعاء، أن المغرب وعدد من البلدان بدأوا في التوصل بشحنات من الوقود الروسي.

وأشارت نفس الوكالة في وقت سابق أن المغرب سيتوصل بعدد من شحنات الوقود من روسيا عبر ميناء طنجة المتوسط حيث تم اعداد أماكن تخزين بالميناء.

وأظهرت بيانات من تجار ورفينيتيف أن روسيا كثّفت إمدادات الديزل إلى تركيا والمغرب سعيا إلى تغيير مسار منتجاتها النفطية قبل الحظر الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على حظر كامل لواردات المنتجات النفطية الروسية بدءًا من فبراير 2023، في محاولة لخفض عائدات موسكو، لدورها في الصراع العسكري مع أوكرانيا.

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