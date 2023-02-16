عقب وفاة ابنه ب 40 يوما..جورج وسوف يرزق بحفيدة

2023-02-16 / 22:59
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نجلاء مزيان

رزق الفنان السوري جورج وسوف بحفيدته الأولى من ابنه جونيور “آميا”، وذلك بعد 40 يومًا من وفاة ابنه الأكبر وديع. 

وتقاسم جورج وسوف مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي فرحته، حيث نشر صورة له مع حفيدته عبر حائطه الفايسبوكي معلقا عليها: ويبقى في الحياة فسحات من الأمل”.

ويشار إلى أن، وديع جورج وسوف، توفي بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” بلبنان، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب إجرائه عملية “تكميم المعدة”.

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف جديده الفني، تحت عنوان “نص عمري” بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة نجله الأكبر وديع.

وفي سياق منفصل، نفى وسوف،عبر بيان صادر عن مكتبه،-نفى- الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول اعتزاله الغناء.

وقال وسوف : “بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع”.

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