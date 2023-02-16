في سابقة أوروبية.. إسبانيا تقر “إجازة الدورة الشهرية” للنساء

2023-02-16 / 20:31
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هبة بريس - وكالات

أقرّ النواب الإسبان بشكل نهائي الخميس 16 فبراير 2023 قانوناً ينص على منح “إجازة الدورة الشهرية” للنساء، وهو إجراء غير مسبوق في أوروبا يرمي، بحسب الحكومة اليسارية، إلى كسر أحد المحرمات.

وكتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو، العضو في تشكيل “بوديموس” اليساري الراديكالي المتحالف مع الاشتراكيين في الحكومة، عبر تويتر “هذا يوم تاريخي للتقدم النسوي”.

وتم إقرار هذا النص بأغلبية 185 صوتاً مؤيداً مقابل 154 صوتاً معارضاً وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ما يجعل إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا ومن بين دول قليلة في العالم تعتمد هذا الإجراء في تشريعاتها، على غرار اليابان أو إندونيسيا أو زامبيا خصوصاً.

وبموجب هذا القانون، فإن “توقف المرأة عن العمل في حالة العجز المتأتي من الدورة الشهرية”، المرتبط على سبيل المثال “بأمراض مثل الانتباذ البطاني الرحمي”، سيتم “الاعتراف به كحالة خاصة من العجز الموقت” عن العمل.

ويشير القانون إلى أن التدبير المذكور “يمنح هذا الوضع المَرَضي تشريعاً مناسباً من أجل القضاء على أي تحيز سلبي” ضد المرأة “في عالم العمل”.

ولم يورد القانون أي تفاصيل بشأن مدة هذه الإجازة المَرَضية التي ينبغي للنساء الحصول على تقرير طبي للإفادة منها وسيتم تمويلها من جانب الضمان الاجتماعي.

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