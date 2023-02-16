الملك محمد السادس

الملك يهنئ الرئيس القبرصي الجديد: “متمنياتنا لكم بكامل التوفيق في مهامكم”

2023-02-16 / 19:53
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس، اليوم الخميس 16 فبراير، برقية تهنئة إلى نيكوس كريستودوليدس، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية قبرص.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية قبرص الصديقة، يطيب لي أن أبعث إليكم بتهانئي الحارة، مقرونة بمتمنياتي الصادقة لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب القبرصي من اطراد التقدم والرخاء”.

كما أعرب العاهل المغربي عن ارتياحه لما يربط بين البلدين من أواصر الصداقة والتعاون المستمر، ولما تعرفه العلاقات الثنائية من تنام مطرد، مؤكدا للسيد نيكوس كريستودوليدس حرصه على العمل سويا، من أجل زيادة تعزيزها، وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين، ويسهم في توطيد الأمن والتنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية.

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