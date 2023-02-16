وفاة الفنان هشام اشعاب

2023-02-16 / 20:01
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نجلاء مزيان

توفي الممثل هشام إشعاب، يومه الخميس، بعد وعكة صحية مفاجئة ألزمته دخول المستشفى الجامعي بفاس، حيث رقد في قسم العناية المركزة.

وحرص الفنان المغربي محمد الشوبي على نعي الفقيد عبر حائطه الفايسبوكي قائلا:”إنا لله وإنا إليه راجعون، هشام إشعاب في ذمة الله، كان صديقا رحمه الله خدوما وانسانا طيبا”.

و يشار إلى أن الراحل هشام إشعاب شارك في عدة أعمال مغربية أبرزها ” وجع التراب”، “إلى الأبد”، “زينة الحياة”، “حديدان”، “سولوا حديدان”،”دموعك يا فريجة”، “شوينكم”، “مريشة”…

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