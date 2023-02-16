زلزال تركيا.. حصيلة القت-لى ترتفع إلى أزيد من 41 ألف قت-يل

هبة بريس - وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس 16 فبراير عن حصيلة جديدة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى أزيد من 41 ألف قتيل.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه تم إلى حدود الساعة إجلاء أزيد من 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المنكوبة، ونصب أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء المتضررين.

ولفتت إلى تسجيل 4323 هزة ارتدادية عقب منذ أول زلزال ضرب جنوب البلاد يوم 6 فبراير الجاري.

ورغم مرور عشرة أيام على الكارثة، ما زالت فرق البحث والإنقاذ تسجل معجزات، حيث أخرجت صباح اليوم فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش.

وتتواصل حملة التضامن الدولية مع متضرري الزلزال، حيث وصلت فجر الخميس طائرة مكسيكية محملة بـ 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى ولاية أضنة التركية.

يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 6 فبراير، منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.

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