“ شد حبك عليا ” جديد الفنانة إكرام العبدية

2023-02-16 / 21:19
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القسم الفني

أصدرت الفنانة المغربية إكرام العبدية الملقبة بـ”مولات البندير” أغنية جديدة، عبر قناتها الرسمية موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” واختارت العبدية لجديدها عنوان “ شد حبك عليا ”.

أغنية “ شد حبك عليا” ثالت عمل فني لاكرام العبدية خلال سنة 202، وقد تعاونت العبدية على مستوى الكلمات مع الكاتب يونس ادم والملحن محمد الرفاعي و الموزع بدر المخلوقي.

وجدير بالذكر أن إكرام العبدية أصدرت قبل أشهر أغنية بعنوان “دا ليا العقل”، والتي تعاونت من خلالها مع الكاتب والملحن مصطفى جورج، إذ عرفت نسب مشاهدة مهمة.

و تستعد العبدية للحضور بقوة في الساحة الفنية عبر إصدارها مجموعة من الأغاني التي تتنوع فيها مجموعة من الأنماط الغنائية بين المغربي العصري والراي و الخليجي بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات في اوروبا و بريطانيا

رابط الأغنية على موقع اليوتيوب

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