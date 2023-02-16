قنصلية المغرب بنابولي: قرب ورقمنة لأجل أفراد الجالية

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

في إطار تجويد وتحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية، إعتمدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي، جنوب إيطاليا، ابتداء من شهر مارس 2022 منظومة إلكترونية لأخذ المواعيد المسبقة، لقضاء مصالح المواطنين، ولتحسين وتقريب الخدمات القنصلية، وتقليص وقت الانتظار وتوفير ظروف استقبال جيدة.

و في هذا السياق ، أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخططا لإصلاح المنظومة القنصلية، في إطار ورشها الإصلاحي العميق الذي يهدف إلى تقريب الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يجعل تجويد الخدمات القنصلية في صلب اهتماماتها، وينبني على تحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات والرفع من جودة الخدمات عبر تبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي ذ/ محمد خليل وجل الأطر والموظفين والأعوان المحليين، يقومون بمجهودات جبارة لقضاء مصالح المواطنين و مساعدتهم على أخد المواعيد بالنسبة للأشخاص الذين لا يتقنون ذلك، الأمر الذي يستحقون عليه كل الشكر والتنويه و الإشادة، رغم الظرفية الصعبة المتمثلة في عدم تجاوب و إنضباط بعض المواطنين . .

وحسب الشهادات التي تم الاطلاع عليها فإن المرتفقين لمسو تحسن في عمل القنصلية وفق ما إستقيناه من تصريحات عدد من المهاجرين.

فإن الكل يشهد بالكفاءة المهنية للقنصل العام” نظرًا للمستوى الرفيع للخدمات الذي أصبحت تقدمه القنصلية المغربية بنابولي لرعايا صاحب الجلالة.

وبهذه المناسبة، قدم القنصل العام في حوار حصري لموقع هبة بريس عرضا مفصلا حول الإجراءات التي قامت بها القنصلية من أجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية، في مقدمتها رقمنة وكذا اعتماد منظومة إلكترونية لأخذ المواعيد عن بعد، مشيرا إلى أن هذا النظام يحمل مزايا عديدة، كتقريب الخدمات القنصلية وضبط الوثائق المطلوبة قبل الحضور إلى القنصلية، وتقليص وقت الانتظار وتوفير ظروف استقبال جيدة.

وأوضح القنصل العام أن هذا النظام يندرج في إطار إستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة كرافعة حقيقية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، وفقا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد الذي وضعه المغرب سنة 2019 تحت الرعايةالسامية لجلالة الملك نصره الله .

ولم يفوت المسؤول الدبلوماسي أن نوه بالوجه المشرف لمغاربة إيطاليا، باعتبارهم جالية متميزة يمثل أعضاؤها نماذج ناجحة للاندماج في المجتمع الإيطالي، ويزخر بعدد من الكفاءات عالية المستوى، نجحت في تسجيل حضورها في مجالات متعددة.

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