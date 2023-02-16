بايتاس: “تناولت لحم 75 درهما وأنا في صحة جيدة”
هبة بريس - الرباط
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول تصريحه الأخير المتعلق باقتنائه اللحم بمبلغ 75 درهما للكيلوغرام الوحد، من أحد الأسواق الأسبوعية.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “أولا هذا الأمر يدخل في حياتي الشخصية، أي فين كنمشي وفين كنتقدا”
وتابع بايتاس قائلا “هذا الأمر عبرت عنه في نشاط حزبي، وسأعبر عنه في هذه الندوة وسأؤكد أن ذلك اللحم تناولته وأنا في صحة جيدة.”
وتابع ذات المتحدث بالقول “يكفي الخروج الى الأسواق الأسبوعية وستكتشف الأسعار وأن الأمور تختلف عن من أَلِفَ التسوق من شارع النخيل.”
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المجموع 11 آراء
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14 تعليقات
انا اصدقك فبصفتك ناطقا باسم الحكومة ربما اقتنيت اللحم ببلاش و ليس ب 75 درهما۔
حسبي الله ونعم الوكيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مامعنى قولك إشتريت اللحم ب75 درهم وأنا بصحة جيدة كتشهد على راسك بأنك اشتريت لحم غير قانوني يعني غير مطبوع من طرف البيطري
كفاك هرطقة وكذبا على البسطاء، لا يمكن ان لحما جيدا ب 75 درهما الا اذا كان من الذبيحة السرية وعمر الحيوان يتجاوز سنه اكثر من العادي
حكومة الذل والعار عوض ان تعالج مشاكل المواطنين تسخر منهم..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا..
الضحك على الذقون ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ناطق سفيه ..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم .اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون..
للأسف الشديد اللحوم بمختلف انواعها للأغنياء ونسمات كنور للفقراء في هذه الظروف…
نحن مستغنيين عن اللحوم ونأكل القطاني فقط..
الفقراء والمساكين يرعاهم الله تعالى اما الحكومة فلا شأن لها بالمواطنين..
الحكومة لا تستطيع محاربة اللوبيات الكبار..
حكومة البضخ وقضاء مصالحهم دون قضاء مصالح المواطنين ..