بايتاس: “تناولت لحم 75 درهما وأنا في صحة جيدة”

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول تصريحه الأخير المتعلق باقتنائه اللحم بمبلغ 75 درهما للكيلوغرام الوحد، من أحد الأسواق الأسبوعية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “أولا هذا الأمر يدخل في حياتي الشخصية، أي فين كنمشي وفين كنتقدا”

وتابع بايتاس قائلا “هذا الأمر عبرت عنه في نشاط حزبي، وسأعبر عنه في هذه الندوة وسأؤكد أن ذلك اللحم تناولته وأنا في صحة جيدة.”

وتابع ذات المتحدث بالقول “يكفي الخروج الى الأسواق الأسبوعية وستكتشف الأسعار وأن الأمور تختلف عن من أَلِفَ التسوق من شارع النخيل.”

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 1 10