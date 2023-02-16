مصطفى بايتاس

بايتاس: “تناولت لحم 75 درهما وأنا في صحة جيدة”

2023-02-16 / 18:20
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هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول تصريحه الأخير المتعلق باقتنائه اللحم بمبلغ 75 درهما للكيلوغرام الوحد، من أحد الأسواق الأسبوعية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “أولا هذا الأمر يدخل في حياتي الشخصية، أي فين كنمشي وفين كنتقدا”

وتابع بايتاس قائلا “هذا الأمر عبرت عنه في نشاط حزبي، وسأعبر عنه في هذه الندوة وسأؤكد أن ذلك اللحم تناولته وأنا في صحة جيدة.”

وتابع ذات المتحدث بالقول “يكفي الخروج الى الأسواق الأسبوعية وستكتشف الأسعار وأن الأمور تختلف عن من أَلِفَ التسوق من شارع النخيل.”

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‫3 تعليقات

  1. انا اصدقك فبصفتك ناطقا باسم الحكومة ربما اقتنيت اللحم ببلاش و ليس ب 75 درهما۔

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مامعنى قولك إشتريت اللحم ب75 درهم وأنا بصحة جيدة كتشهد على راسك بأنك اشتريت لحم غير قانوني يعني غير مطبوع من طرف البيطري

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