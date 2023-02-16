أسبوع الموضة المغربي Maroc Fashion Week بمراكش

نجلاء مزيان _ هبة بريس

تستعد مدينة مراكش في الفترة مابين 8 إلى 12 مارس، لإطلاق النسخة الجديدة من Maroc Fashion Week

هذا الحدث العالمي المنظم من طرف Oriental Fashion Show برئاسة هند جودار، وبشراكة مع M Avenue، يُشكل الوجهة الأهم لإضفاء صبغة جديدة على نمط الحياة بمراكش، وهو من إبداع نبيل سليطين.

هذا الحدث، الذي رأى النور في 2017، والمندرج في إطار برنامج دولي لأسابيع الموضة، جعل من مدينة مراكش مقرا دائما، ليضرب من خلاله موعدا لعشاق الموضة مرتين كل سنة.

وفي أيام استثنائية، ستبُث المدينة الحمراء إشعاعها، لتصبح عاصمة للموضة العالمية، وتعيد إحياء تقاليدها التي تعبق بالإبداع.

كما ستُقام عروض الأزياء ب M Avenue في العاشر من مارس القادم.

وسعيا منه لتحقيق الاستمرارية وتأكيد دوره في أن يكون رافعة نقل حقيقية، سينظم أسبوع الموضة المغربي مسابقة للمبدعين الشباب، ليتسنى للفائز تقديم عرض أزياء خاص به بباريس، وتُقام هذه المسابقة بشراكة مع مدارس الموضة “كازا موضة”، ومدرسة “لازال”، و”إيسكوم”.

ويتشرف أسبوع الموضة المغربي باستقبال مدرسة “أكاديمية موضة” ومؤسسها الفلسطيني ساهر عقل، الذي سيكون أحد أعضاء اللجنة إلى جانب سعيد محروف وزينب جندي من المغرب، إضافة إلى مصمم الأزياء المصري هاني البحيري.

وفي هذه النسخة، يتشارك أسبوع الموضة المغربي مع فندق la Brillante، ليتم عرض القفطان ومنتجات فن الحرف التقليدية، كما سيشكل هذا المعرض، الذي سينظم بشراكة مع جمعية ” دار لمعلمة”، فرصة لتكريم خبرة الحرفيات المغربيات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.

كما سيقام حفل عشاء داخل أسوار “رويال منصور” يوم السبت 11 مارس، يسبقه عرض أزياء لكبار المصممين الذين قدموا من عدة دول،وسيخصص ريع هذا الحفل لفائدة جمعية “أطلس كندر”، التي تُعنى بالأيتام.

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