تقارير…برشلونة مهدد بالهبوط للدرجة الثانية

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحافية أمريكية أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مهدد بعقوبات قاسية، قد تصل إلى إعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وفي أفضل الأحوال خصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الجاري، بالدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة “فوربس” الأمريكية أن الادعاء الإسباني يتهم البارسا بدفع 1.5 مليون دولار إلى النائب السابق للجنة التحكيم الإسبانية، خوسيه ماريا نيجريرا.

وخلال الفترة من 2016 إلى 2018 أكد الادعاء الإسباني أنه ثبت لديه دفع البارسا مبلغا ماليا كبيرا إلى شركة يمتلكها نيجريرا، وتدعى “داسنيل 95”.

ودفع النادي الكتالوني 532,728 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018.

وخلال التحقيق معه، ومع نجله، أنكر نيجريرا أن يكون برشلونة حصل على أي معاملة تفضيلية خلال فترة توليه لجنة التحكيم، وقال إن المال تم دفعه من برشلونة إليه مقابل خدمات استشارية، ضمن مجال التحكيم، لكنه لم يستطع تقديم وثائق تثبت كلامه

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