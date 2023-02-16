بمشاركة المغرب ..المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يواصل أشغال دورته الـ42

2023-02-16 / 14:23
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هبة بريس

يواصل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس بأديس أبابا، أشغال دورته العادية الـ42 بمشاركة المغرب، تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري.

ويمثل المغرب في هذه الدورة الـ42، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وسيركز هذا الاجتماع المغلق، على مجموعة من المواضيع من بينها، مشروع جدول الأعمال، ومشاريع القرارات والبيانات والتوصيات التي سينظر فيها رؤساء الدول والحكومات خلال القمة الـ36 للمنظمة الإفريقية المزمع عقدها يومي السبت والأحد المقبلين.

وسيبحث المجلس التنفيذي، على الخصوص، التقرير المتعلق بالدورة العادية الـ45 للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير عن تفعيل مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، وتقرير مرحلي عن إنشاء وتفعيل وكالة الأدوية الإفريقية، والتقرير السنوي عن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بخارطة طريق الاتحاد الإفريقي لعام 2022 بشأن التغذية.

كما سيناقش الاجتماع المذكرة التوجيهية وخريطة الطريق لموضوع عام 2023 “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وتقرير الوضع الاجتماعي والإنساني (الوضع الإنساني والوكالة الإنسانية) والتقرير التقييمي للمخطط العشري الأول لتنفيذ وإعداد المخطط العشري الثاني لتنفيذ أجندة 2063.

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