حصيلة “زلزال تركيا” ترتفع إلى 36 ألفا

2023-02-16 / 13:32
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، الخميس، عن ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوب البلاد إلى 36 ألفا و187، فيما تمكنت طواقم الإنقاذ من إخراج فتاة من تحت الأنقاض بعد 248 ساعة من وقوعه قبل 11 يوما.

وأوضحت “أفاد” في بيان أن فرق الأنقاذ أجلت 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال، في الوقت الذي تتواصل فيه الهزات الارتدادية التي بلغ عددها 4323 هزة، عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 36 ألفا و187، فيما بلغ عدد المصابين 108 آلاف و68 مصابا.

ويعمل 29 ألفا و944 عامل إنقاذ في المناطق المنكوبة بما فيهم الفرق الدولية، التي بلغ عدد أفرادها 11 ألفا و488.

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