أسعار الخضر والفواكه بالتقسيط بمتاجر وأسواق أكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجلت بعض انواع الخضر والفواكه بأكادير ارتفاع في ثمنها مقارنة مع الاسبوع الماضي، ويرجع المهنيون تلك الزيادات الى أحوال الطقس بعد سقوط زخات مطرية احالت دون توافد الفلاحين على الأسواق بسبب الأوحال في الضيعات ، ومن ضمن أصناف الخضر التي عرفت الزيادات .

البطاطس بزيادة 20 درهم للبيع بالجملة والجزر ب 3 دراهم واللفت ب 3 دراهم والجلبانة ب 3 دراهم.

وفيما يلي أثمان الخصر والفواكه ليوم الخميس :

– البطاطس: 9 درهم كلغ

– البصل : 11 درهم كلغ

– الطماطم : ما بين 8 و 9 دراهم / كلغ

– الفلفل: 10 دراهم.. خضراء / و الحمراء 18 درهم ل كلغ

– الجزر : 8 دراهم / كلغ

– الباذنجان: 10 درتهم / كلغ

– الخيار: 8 دراهم / كلغ

-القرع الأخضر: 13 درهم / كلغ

– القرنبيط (شيفلور) : 8 دراهم / للوحدة.

– الفول الأخضر : 10 درهم / كلغ

– القزبر: درهم ونصف / للوحدة

– اللفت: 8 دراهم / كلغ

– الكرنب: درهمين ونصف / للوحدة

– الفلفل الحار : 20 درهم / كلغ

– الباربا: 5 درهم / كلغ.

– اليقطين (القرع الأحمر) : بين 8 و 10 درهم / كلغ

– البقدونس: درهم ونصف / الحزمة

– الكرفس: درهمان ونصف / الحزمة

– النعناع: بين 1 و 50ر1 درهم / الحزمة

– أسعار للفواكه بالتقسيط

– التفاح المحلي الاحمر: 15 درهم / كلغ والابيض 12 درهم

– التفاح المستورد: 23 درهم / كلغ

– الموز المحلي: ما بين 8 و 9 دراهم / كلغ بالجملة

– الموز المستورد: 20 درهم / كلغ

– البرتقال: 8 دراهم / كلغ

– الحامض: بين 8 دراهم / كلغ …بالجملة 5 دراهم

– الإجاص: بين 15 الى 22 و درهم / كلغ

– الأفوكادو: ما بين 35 الى 38 / كلغ

– الأناناس: 20 درهم / كلغ

– مانجو: 30 درهم / كلغ….

– كيوي: 22 درهم / كلغ

– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ

– الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ

– الفراولة: بين 16 الى 18 درهم/كلغ بالجملة ما بين 13 الى 14 درهم

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