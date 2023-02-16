الملك يهنئ رئيس جمهورية ليتوانيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

2023-02-16 / 12:04
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هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا، السيد غيتاناس ناوسيدا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس غيتاناس ناوسيدا، وللشعب الليتواني بوافر الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لسانحة طيبة لأسجل مجددا مدى تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية ليتوانيا، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”

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