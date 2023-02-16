إيلون ماسك يعين كلبا لمنصب الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”

هبة بريس _ وكالات

نشر إيلون ماسك صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر فيها كلب وعلق عليها ماسك بالقول “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع”.

وكان ماسك قد أعلن أن شخصا آخر قد يدير المنصة بحلول نهاية عام 2023، مشجعا على مزيد من التواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي بعدما أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في استخدامها

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