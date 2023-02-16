إيلون ماسك يعين كلبا لمنصب الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”
هبة بريس _ وكالات
نشر إيلون ماسك صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر فيها كلب وعلق عليها ماسك بالقول “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع”.
وكان ماسك قد أعلن أن شخصا آخر قد يدير المنصة بحلول نهاية عام 2023، مشجعا على مزيد من التواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي بعدما أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في استخدامها
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سبحان الله كلب
الكلب وفي أفضل من الإنسان الغدار
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
تموت الاسود في الغابة جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب
الله عزوجل كرم بني ءادم لكنه طغى
لا يجوز تربية الكلاب
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
العبث بكرامة الانسان
أعجب من ناس يقومون بتربية الكلاب وهم يعلمون ويسمعون أنه حرام