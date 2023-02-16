برشيد ..ضبط “لحوم و مواد غذائية” فاسدة بمستودعات غير مرخصة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تشن سلطات برشيد في الآونة الأخيرة سلسلة من الحملات تهم مراقبة عدد من المحلات التجارية و المستودعات و ذلك في ظل موجة الغلاء و اقتراب شهر رمضان الكريم.
و في هذا الصدد، تمكنت سلطات برشيد بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية من ضبط كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة و التي كانت موجهة للاستهلاك بإحدى محلات الجزارة و تفوق كميتها 500 كيلوغرام.
كما تم ضبط عدد من المواد الغذائية الفاسدة و المنتهية الصلاحية بإحدى مستودعات التخزين غير المرخصة بأحد أحياء المدينة، و قد تم حجز كل المواد المشكوك في أمرها مع تحرير محضر بحق مستغلي تلك المحلات و عرضها على أنظار النيابة العامة المختصة.
*الصورة من الأرشيف
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تعليق واحد
لا حول و لا قوة إلى بالله, ماعرفت واش نصفق لهذه الحكومة أو لا ندب وجهي. حيث ماعندهاش علاش تحشم. دبا كون ما كانتش هده الزوبعة ديال غلاء الأسعار. كرااه هذه المواد الفاسدة في بطون المواطنين.