تنازع المصالح.. إدارية الدار البيضاء تجرد عضوا جماعيا من مهامه

2023-02-16 / 11:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عزل مستشار جماعي ينتمي لبلدية أولاد عبو التابعة إداريا لإقليم برشيد و ذلك بسبب تنازع المصالح.

و قضت محكمة البيضاء الإدارية في الدعوى التي وضعتها وزارة الداخلية من خلال عامل إقليم برشيد ضد “ع.م” عضو المجلس الجماعي لأولاد عبو، ببطلان انتخابه.

و أمرت المحكمة السالفة الذكر بتنفيذ قرار العزل و تطبيق المسطرة المتعارف عليه في حق المعني بالأمر مع ما يترتب عن ذلك قانونا طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.

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‫10 تعليقات

  1. هدا هو حال كل من لا يؤدى واجبه للوطن ويخدم مصلحه المواطن الطرد فماشاء الله على وزاره الداخليه الحكوميه البرلمانيه الدوليه لوقف التنفيد الوسط الميدان هن نساء دوله الدرهم الداحله

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