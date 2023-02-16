ريال مدريد ينتفض ويهزم إلتشي بالأربعة

هبة بريس _ رياضة

انتفض ريال مدريد وفاز على إلتشي برباعية نظيفة، بعدما تعرض الجولة الماضية لخسارة مفاجئة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وتغلب الريال على ضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون مقابل، الأربعاء، في ختام مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وافتتح ماركو أسينسيو، باب التسجيل للريال مُبكرا من كرة أهداها له المدافع داني كارفخال، اخترق بها دفاع إلتشي بمهارة عالية ثم أودعها الشباك في الدقيقة 8.

وواصل الريال أفضليته لينجح في إضافة هدف ثان أحرزه الفرنسي كريم بنزيما من علامة الجزاء عند الدقيقة 31، قبل أن يعود ذات اللاعب ويوقع على الهدف الثالث من نفس النقطة في الدقيقة الأخيرة لزمن الشوط الأول.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 التي عرفت تسجيل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الهدف الرابع بتسديدة من على مشارف حدود جزاء الخصم.

وبات في رصيد ريال مدريد 48 نقطة عزز بها موقعه في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما ظل إلتشي في قاع الترتيب بـ 9 نقاط فقط.

وكان فوز ريال مدريد مناسبة خاصة لقائده الفرنسي كريم بنزيما، والذي تخطى بتسجيله هدفين، رقم هداف النادي السابق راؤول غونزاليس، حيث كانا يتعادلان بـ228 هدفا لكل منهما في الدوري.

ويتصدر قائمة هدافي الريال في الدوري الإسباني، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 311 هدفا.

وكان بنزيما تجاوز راؤول بعدد الأهداف برفقة ريال مدريد في جميع المسابقات، إذ يملك النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية 337 هدفا، فيما لدى راؤول 323 هدفا، علما بأن رونالدو هو الهداف التاريخي للميرغني برصيد 450 هدفا.

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