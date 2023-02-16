تراجع كبير لمبيعات المنازل كندا بـ37.1 في المائة

2023-02-16 / 10:19
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هبة بريس _ وكالات

تراجعت مبيعات المنازل في كندا خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، مسجلة انخفاضا بنسبة 37.1 في المائة، وذلك مقارنة ببداية العام الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن جمعية العقارات الكندية، الأربعاء، أن مبيعات المنازل تراجعت بنسبة 3 في المائة في يناير على أساس شهري، بينما ارتفع عدد المنازل المعروضة للبيع بما نسبته 3.3 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وشهد متوسط أسعار المنازل تراجعا في يناير ليصل إلى 612 ألف و204 دولار، بهبوط نسبته 18 في المائة مقارنة بشهر يناير 2022.

وانخفضت أسعار المنازل في كندا بنحو 15 في المائة، مقارنة بالذروة المسجلة في بداية العام الماضي، مع إقدام البنك المركزي على رفع معدلات الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم.

ورفع البنك المركزي الكندي معدل الفائدة الرئيسي ثمان مرات متتالية منذ مارس 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري

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