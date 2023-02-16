Soccer Football - Ligue 1 - Stade Rennes vs OGC Nice - Roazhon Park, Rennes, France - September 1, 2019 General view of Stade Rennes fans outside the club shop before the match REUTERS/Stephane Mahe

“نيس الفرنسي” يتقدم بشكوى بسبب تصوير “فيلم إباحي” في ملعبه

2023-02-16 / 10:10
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هبة بريس _ وكالات

سارع نادي نيس الفرنسي إلى تقديم شكوى عقب تصوير فيلم إباحي في ملعبه خلال مباراته مع فريق ليل ضمن بطولة دوري الدرجة الأولى، وفقا لما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلة إباحية كانت “قبلت، على ما يبدو، التحدي” المتمثل في تصوير مشهد داخل ملعب “أليانز ريفيرا” خلال إقامة مباراة جماهيرية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد جرى تصوير المشهد داخل حمام في الملعب، وأن الفليم قد حظي بمئات آلاف المشاهدات منذ عرضه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة المشغلة للملعب قد قدمت شكوى ثانية، فيما قدم مطار “نيس كوت دزور” شكوى ثالثة بسبب فيلم آخر يعود إلى أشهر عدة، وصورته فتاة شابة داخل أروقته.

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‫2 تعليقات

  2. هذا الخبر ليس له علاقة لا بالكرة او السياسية ، ولا يهم المغاربة في شيء ، لا افهم المغزى من هكذا مقالات

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