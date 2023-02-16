المغرب يرحل مهرب مخدرات فرنسي بارز إلى بلاده

هبة بريس

رحلت السلطات المغربية مهرب مخدرات فرنسيا بارزا يدعى ( ك ح) إلى بلاده يشتبه ارتكابه عدة جرائم تصفية حسابات، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية أمس الأربعاء، حيث ينتظر أن تستمع إليه العدالة.

وقال مصدر من النيابة العامة بمدينة مرسيليا (جنوب) إن “كريم حرات كان موضوع طلب ترحيل في إطار عدة ملفات قضائية مفتوحة بمحكمة مرسيليا، وقد سلم إلى فرنسا”، مؤكدا خبر الترحيل الذي نشرته صحيفة “لوموند”.

وكان الاخير البالغ 34 عاما مستقرا في دبي. وهو ملاحق في قضايا تتعلق بسلسلة جرائم قتل في إطار عصابات منظمة اقترفت بين عامي 2018 و2020،

وبرز اسمه بسرعة في عالم تهريب المخدرات ابتداء من العام 2020، وفق ما أضاف مصدر أمني.

وهو متهم بالتورط في أربعة قضايا قتل عمد على الأقل، بين ضواحي باريس ومارسيليا.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5