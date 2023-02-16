الجزائر توقف شخصا هدد بتفجير مقر السفارة السعودية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت قوات الأمن الجزائرية توقيف شخص، امس الأربعاء، هدد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر العاصمة.

وذكر بيان نقله التلفزيون الحكومي الجزائري أن سفارة السعودية تلقت مكالمة هاتفية عند الساعة الثالثة ظهرا من قبل شخص هدد بتنفيذ هجوم لتفجير مقر التمثيلية الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن مصالح الأمن فور إبلاغها من طرف السفارة باشرت تحريات أسفرت عن توقيف هذا الشخص في وقت قياسي.

وأخضع المشتبه فيه، وفق المصدر، إلى فحص نفسي قبل أن يقدم أمام العدالة.

ويقع مقر السفارة السعودية بالجزائر في منطقة بن عكنون بالضاحية الغربية للعاصمة حيث توجد حراسة مشددة، بالقرب من مقار وزارات سيادية وإقامات مسؤولين كبار في الدولة، وهو محاذ لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر.

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