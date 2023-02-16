وفاة قائد منتخب تركيا جراء الزلزال المدمر

2023-02-16 / 09:12
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هبة بريس _ وكالات

توفي جمال كوتاهيا، قائد المنتخب التركي لكرة اليد، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الجزء الجنوبي من البلاد وسوريا المجاورة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة اليد، نقلا عن الاتحاد التركي للعبة، أنه تم العثور على جثة كوتاهيا تحت أنقاض منزله المدمر في وسط أنطاكيا، مع ابنه البالغ من العمر خمسة أعوام.

ولعب كوتاهيا (32 عاما) مع فريق بلدية هاتاي متروبوليتان، وكان قائدا للمنتخب الوطني والمنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية.

وذكر الاتحاد التركي في بيان: “بحزن عميق، علمنا بوفاة جمار كوتاهيا، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، وابنه جينار كوتاهيا، حيث عثر عليهما تحت أنقاض منزلهما الذي عاشا فيه بمدينة أنطاكيا”.

وكان كوتاهيا بين العديد من الشخصيات الرياضية الذين قضوا نحبهم خلال زلزال يوم 6 شباط/ فبراير والذي وفقا للأرقام الصادرة اليوم أودى بحياة 37 ألف شخص، وما زال الآلاف مفقودين.

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