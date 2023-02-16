طقس الخميس ..رياح وأمطار متفرقة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، حيث سيكون مصحوبا بصقيع أو بجليد محلي.

وستكون الأجواء ممطرة بكل من مرتفعات الأطلس، وسط البلاد، الجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما ستكون السماء غائمة جزئيا ومصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة بالسهول الشمالية وغرب الواجهة المتوسطية.

ومن المرتقب، أيضا، نزول تساقطات ثلجية قوية بقمم مرتفعات الأطلس وبالسفوح الجنوبية الشرقية. وتسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، الواجهة المتوسطية، الأطلس، أقصى الجنوب، بسوس وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تناثر حبات من الغبار محليا جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و03 درجات بمرتفعات الأطلس وبسفوحه الشرقية، وكذا جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 03 و07 درجات بكل من الريف، شمال المنطقة الشرقية، شمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 10 و16 درجة بالقرب من السواحل وبسهول المحيط الأطلسي وبأقصى جنوب البلاد وستكون ما بين 07 و 11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بمرتفعات الأطلس وبجنوب البلاد وستشهد ارتفاعا بباقي المناطق.

وسيكون البحر هائجا إلى محليا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنطان والعيون

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