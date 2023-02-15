المنتجات الغذائية.. رصد 1410 مخالفات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان
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الرشيدية.. حجز وإتلاف كمية من المنتوجات الغذائية الفاسدة

2023-02-15 / 23:45
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هبة بريس

تمكنت المصالح المختصة بإقليم الرشيدية، من حجز وإتلاف مجموعة من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وجرى حجز وإتلاف أزيد من ألف و100 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 290 كلغ من القمح الصلب و135 كلغ من السميد و75 كلغ من القمح الطري و82 لترا من المشروبات الغازية، و 52.5 لترا من العصير.

وتضم هذه المنتجات غير القابلة للاستهلاك أيضا، 67.5 لترا من الحليب، و69.2 كلغ من الجبن، و142.6 كلغ من البسكويت، و42.3 كلغ من المعلبات، بالإضافة إلى 38.5 كلغ من التوابل، وملمعات الحلويات واللحوم المصنعة.

وأشارت أمل السكوري، مراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الرشيدية، إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية واللجان الفرعية المحلية المكلفة بمراقبة جودة المنتوجات الغذائية المعروضة بالأسواق.

وأضافت، في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جزء من هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الذي تم ضبطه وإتلافه منتهي الصلاحية، بينما تم تخزين الجزء الآخر في ظروف غير مناسبة.

ولفتت السكوري إلى أن هذه العملية تأتي بعد زيارات تفقدية لعدد من نقاط البيع بجماعة كلميمة تم خلالها إعداد تقرير من قبل الوكلاء المعتمدين من الدوائر المختصة.

وتمت هذه العملية، بحضور ممثلي السلطات المحلية، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وعمالة إقليم الرشيدية، وجماعة كلميمة والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة.

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