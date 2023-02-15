بثلاثية.. مانشستر ينتزع صدارة “البريميرليغ” من أرسنال

2023-02-15 / 23:32
0
هبة بريس - وكالات

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مضيفه أرسنال بالفوز عليه في عقر داره (3-1) مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من “البريمير ليغ”.

ووقع على ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين، البلجيكي كيفين دي بروين، والإنجليزي جاك غراليش، والنرويجي إيرلنغ هالاند، في الدقائق (27، 72، 82) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا هدف أصحاب الأرض الوحيد من ضربة جزاء عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب “الإمارات” في العاصمة لندن.

ورفع مانشستر سيتي حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز الكبير، إلى 51 نقطة، واعتلى صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه أرسنال، الذي يملك مباراة مؤجلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قبل المباراة الودية.. الاتحاد البرازيلي: “المغرب خصم من العيار الثقيل”

قبل المباراة الودية.. الاتحاد البرازيلي: “المغرب خصم من العيار…

2023-02-15 / 22:22
Photo of “راموس” يعتدي على مصور بعد خسارة “سان جيرمان “بدوري الأبطال

“راموس” يعتدي على مصور بعد خسارة “سان جيرمان “بدوري…

2023-02-15 / 16:40
Photo of آل الشيخ يتحدث عن صفقة ” انتقال ميسي إلى الهلال”

آل الشيخ يتحدث عن صفقة ” انتقال ميسي إلى…

2023-02-15 / 16:21
Photo of الأسود يواجهون البرازيل في طنجة

الأسود يواجهون البرازيل في طنجة

2023-02-15 / 15:40
Photo of رسميا..المنتخب المغربي يواجه البيرو “وديا” بإسبانيا

رسميا..المنتخب المغربي يواجه البيرو “وديا” بإسبانيا

2023-02-15 / 12:17
Photo of “البنزرتي” يستبعد حارس فريقه الجزائري بسبب صلاة الجمعة

“البنزرتي” يستبعد حارس فريقه الجزائري بسبب صلاة الجمعة

2023-02-15 / 10:30
Photo of بعد كأس العالم بقطر …الفيفا يكشف عن وضعه المالي

بعد كأس العالم بقطر …الفيفا يكشف عن وضعه المالي

2023-02-15 / 09:56
Photo of بفوز مهم.. بايرن ميونيخ يعمق جراح باريس سان جيرمان

بفوز مهم.. بايرن ميونيخ يعمق جراح باريس سان جيرمان

2023-02-14 / 23:41
Photo of رسميا… السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 2023

رسميا… السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 2023

2023-02-14 / 19:03
Photo of لقطة حزينة…حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء ثم يسقط م_يتا

لقطة حزينة…حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء ثم يسقط م_يتا

2023-02-14 / 16:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق