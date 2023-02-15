الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: سنقيم مبان آمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال

2023-02-15 / 23:09
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستشيد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تسبب الزلزال في هدمه.

جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال مداخلة هاتفية مع منظمي حملة لجمع التبرعات لصالح متضرري الزلزال، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقال الرئيس التركي: “هدفنا تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدم في الزلزال، خلال عام واحد”.

وأوضح أردوغان أنه اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل، ستضع حكومته حجر الأساس لـ 30 ألف وحدة سكنية.

وفي السادس من فبراير، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف معظمهم في تركيا.

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