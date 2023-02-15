ب15 مليون يورو.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم صناعة التلفيف بالمغرب

2023-02-15 / 22:29
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هبة بريس

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، قرضا بقيمة 15 مليون يورو بالعملة المحلية لشركة Multisac، من أجل دعم تطوير صناعة التعبئة والتلفيف في المغرب.

وقال البنك الأوروبي في بيان إن هذا المبلغ سيساعد في إدخال أغشية البوليبروبلين ثنائية المحور في خط إنتاج الشركة، موضحا أنها أغشية تغليف مرنة وقابلة لإعادة الاستخدام ولإعادة التدوير ولها بصمة كربونية منخفضة.

وسيمول استثمار البنك أيضا بناء مصنع جديد، بعلامة تصديق بيئية، بالإضافة إلى توسيع طاقة إنتاج الأكياس للشركة، والتي ستزداد من 220 إلى 250 مليون وحدة كل عام.

ويتم دعم قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، بينما سيدعم الاتحاد الأوروبي أيضا المشروع من خلال التعاون الفني، كما توضح المؤسسة المالية.

وتأسست شركة Multisac في العام 2006، وهي المنتج الرائد لأكياس البوليبروبلين المنسوج في المغرب، بحصة سوقية تبلغ حوالي 35 في المائة. وتتمتع الشركة أيضا بحضور قوي في إفريقيا، حيث تصدر أكثر من 35 مليون كيس سنويا إلى كل من موريتانيا وغينيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو، كما تنتج 25 مليون كيس سنويا في تونس من خلال فرعها.

وكعضو في برنامج Blue Ribbon للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استفادت Multisac من مجموعة واسعة من الدعم الاستشاري لتحسين كفاءتها وتطوير نموها.

يذكر أن المغرب عضو مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحتى الآن، استثمر البنك أزيد من 4 مليارات يورو في المملكة، موزعة على 94 مشروعا. وللبنك ثلاثة مكاتب في الدار البيضاء وطنجة وأكادير.

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